Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
30.03.2026 07:00:00
Camila Japur wird Chief Financial Officer bei Tecan
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AGWeiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
07:04
|GNW-News: Camila Japur wird Chief Financial Officer bei Tecan (dpa-AFX)
|
25.03.26
|GNW-News: Generalversammlung 2026: Tecan beantragt Wahl von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats und eines neuen Präsidenten (dpa-AFX)
|
24.03.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.03.26
|Handel in Zürich: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)