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Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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30.03.2026 07:00:00

Camila Japur wird Chief Financial Officer bei Tecan

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AGWeiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
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