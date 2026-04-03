Camino Minerals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Camino Minerals präsentierte am 01.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at