Camino Minerals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Camino Minerals hat am 28.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2025 abgelaufen war.

Camino Minerals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 CAD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,020 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,120 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at