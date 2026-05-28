28.05.2026 06:31:29

Camlin Fine Sciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Camlin Fine Sciences lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,89 Prozent auf 4,25 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,37 Milliarden INR gelegen.

In Sachen EPS wurden 1,46 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Camlin Fine Sciences -8,030 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 17,23 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:20 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio
28.05.26 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Vorläufige Einigung im Nahost-Konflikt in Sicht: Asiens Börsen fester
Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen