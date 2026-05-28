Camlin Fine Sciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Camlin Fine Sciences lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,89 Prozent auf 4,25 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,37 Milliarden INR gelegen.

In Sachen EPS wurden 1,46 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Camlin Fine Sciences -8,030 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 17,23 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at