Camlin Fine Sciences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Camlin Fine Sciences hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,65 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,530 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,24 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,20 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at