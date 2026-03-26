Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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26.03.2026 10:43:25
Campaigners welcome Meta and YouTube's defeat in landmark social media addiction trial
A woman has been awarded $6m in a verdict that could have implications for hundreds of other cases in the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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