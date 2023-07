Campari-Aktie in Rot: Campari enttäuscht Anleger mit Zahlenwerk

Zwar stieg der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um 14,2 Prozent 1,46 Milliarden Euro, wie Campari am Mittwoch mitteilte. Doch die Analysten hatten nach Angaben des italienischen Brokers Equita etwas mehr erwartet und das Wachstum verlangsamte sich im zweiten Quartal etwas. Die Verkäufe seien durch schlechtes Wetter in den Kernmärkten Süd- und Mitteleuropa gebremst worden, erklärte das Unternehmen. Zusätzlich hätten einige europäische Einzelhändler die Produkte wegen Preisverhandlungen vorübergehend aus ihrem Sortiment genommen. Der operative Gewinn kletterte im ersten Halbjahr um 15 Prozent auf 360 Millionen Euro. An seiner Prognose einer stabilen operativen Umsatzmarge für 2023 hielt Campari fest. Die Anleger schicken die Papiere des Unternehmens in Mailand allerdings 2,82 Prozent ins Minus auf 12,39 Euro.

Mailand (Reuters)