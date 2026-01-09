Campbell Soup Aktie
WKN: 850561 / ISIN: US1344291091
|
09.01.2026 16:36:51
Campbell Soup Insider Sells $325K in Stock as Shares Fall 33% This Past Year
Charles A. Brawley III, an executive vice president, general counsel, and corporate secretary at Campbell Soup Company (NASDAQ:CPB), directly sold 11,550 shares for $325,075 on Dec. 31, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($28.14); post-transaction value based on reported trade price ($28.14).Campbell Soup Company is a leading player in the packaged foods sector, operating at scale with over $10 billion in TTM revenue and a broad product lineup spanning meals, snacks, and beverages. The company's strategy focuses on brand strength, product innovation, and distribution breadth to maintain relevance across diverse consumer segments. Its extensive retail relationships and iconic brands provide a competitive edge in the highly competitive consumer defensive industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Campbell Soup Co.
|
05.01.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.01.26
|S&P 500-Papier Campbell Soup-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Campbell Soup-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
29.12.25
|S&P 500-Titel Campbell Soup-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Campbell Soup von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.12.25