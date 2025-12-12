|
12.12.2025 06:31:28
Campbell Soup: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Campbell Soup hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,65 USD. Im letzten Jahr hatte Campbell Soup einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,77 Milliarden USD umgesetzt.
