Campbell Soup: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Campbell Soup ließ sich am 08.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Campbell Soup die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,40 Prozent zurück. Hier wurden 2,37 Milliarden USD gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at