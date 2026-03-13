Campbell Soup stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Campbell Soup ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Campbell Soup die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Campbell Soup einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,51 Prozent auf 2,56 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at