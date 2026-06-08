Campbell Soup Aktie
WKN: 850561 / ISIN: US1344291091
|
08.06.2026 13:51:16
Campbell's Reaffirms FY26 Outlook; Stock Down 5% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Monday, Campbell's Co. (CPB) reaffirmed its adjusted earnings and organic net sales guidance for the full-year 2026.
For fiscal 2026, the company continues to project adjusted earnings in the range of $2.15 to $2.25 per share on organic net sales decline of 2 to 1 percent.
In Monday's pre-market trading, CPB is trading on the Nasdaq at $22.00, up $0.32 or 1.48 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Campbell Soup Co.
|
07.06.26
|Ausblick: Campbell Soup legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
01.06.26
|S&P 500-Papier Campbell Soup-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Campbell Soup von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
25.05.26
|S&P 500-Titel Campbell Soup-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Campbell Soup von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.05.26