Campbell Soup Aktie

Campbell Soup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850561 / ISIN: US1344291091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 13:51:16

Campbell's Reaffirms FY26 Outlook; Stock Down 5% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Monday, Campbell's Co. (CPB) reaffirmed its adjusted earnings and organic net sales guidance for the full-year 2026.

For fiscal 2026, the company continues to project adjusted earnings in the range of $2.15 to $2.25 per share on organic net sales decline of 2 to 1 percent.

In Monday's pre-market trading, CPB is trading on the Nasdaq at $22.00, up $0.32 or 1.48 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Campbell Soup Co.

mehr Nachrichten