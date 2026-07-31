Camping World legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Camping World lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 1,93 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at