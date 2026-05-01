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01.05.2026 06:31:29
Camping World präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Camping World hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Camping World hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,210 USD je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,17 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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