Camping World: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Camping World äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Camping World vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,64 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Camping World 1,81 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at