Camping World zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Camping World präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,20 Milliarden USD umgesetzt.

Camping World hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,430 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,800 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,37 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

