Campus Activewear gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Campus Activewear hat am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,08 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,89 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,15 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,80 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 5,70 Milliarden INR taxiert.

