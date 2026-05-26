Campus Activewear gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Campus Activewear hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,15 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Campus Activewear im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,56 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,40 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4,61 Milliarden INR gerechnet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,91 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Campus Activewear ein Gewinn pro Aktie von 3,97 INR in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 17,74 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 15,93 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5,48 INR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 17,79 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at