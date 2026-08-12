Camtek: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Camtek hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 133,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 123,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at