Camtek Aktie
WKN DE: 936716 / ISIN: IL0010844665
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27.08.2026 14:09:01
Camtek CEO Rafi Amit Sells 6,250 Shares for $1.1 Million
Rafi Amit, Chief Executive Officer of Camtek(NASDAQ:CAMT), sold 6,250 shares of the semiconductor technology company on Aug. 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($170.52); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($172.81).Camtek operates as a specialized provider of mission-critical inspection and measurement solutions within the semiconductor equipment sector, commanding a market capitalization of $6.6 billion with TTM revenues of $499 million. The company has demonstrated substantial growth momentum, with its share price appreciating 64.8% over the past twelve months, reflecting strong demand for advanced semiconductor manufacturing equipment. Camtek's competitive positioning is anchored in its proprietary inspection technologies and deep expertise in addressing the evolving quality assurance requirements of next-generation semiconductor production.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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