Camtek Aktie
WKN DE: 936716 / ISIN: IL0010844665
|
25.12.2025 00:45:31
Camtek Hits Record Revenue but Here's Why One Fund Still Cut $3 Million Amid a 30% Run
California-based First Wilshire Securities Management reduced its stake in Camtek (NASDAQ:CAMT) by 81,598 shares during the third quarter, contributing to an estimated $2.67 million decrease, according to a November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, First Wilshire Securities Management sold 81,598 shares of Camtek (NASDAQ:CAMT) during the third quarter. This reduced its stake to 206,424 shares with a quarter-end value of $21.68 million. The transaction represents a 1.94% shift in the fund’s total reportable AUM for the period.Camtek now composes 5.77% of First Wilshire's 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
