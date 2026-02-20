Camtek: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Camtek hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Camtek in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 128,1 Millionen USD im Vergleich zu 117,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 429,23 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 496,07 Millionen USD ausgewiesen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 3,20 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 495,20 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at