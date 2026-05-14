Camtek stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Camtek gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Camtek ein EPS von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 121,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 118,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at