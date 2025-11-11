Camtek: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Camtek hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 126,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 112,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at