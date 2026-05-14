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14.05.2026 06:31:29
Camurus AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Camurus AB präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Camurus AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,35 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,52 Prozent auf 533,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Camurus AB 558,3 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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