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18.05.2026 06:31:29
CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 134,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 42,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 104,92 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION einen Umsatz von 55,96 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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