CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION 59,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,23 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 73,84 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at