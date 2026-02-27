27.02.2026 06:31:29

CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 130,51 KRW. Im letzten Jahr hatte CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION einen Gewinn von -322,000 KRW je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION 115,59 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 74,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 324,41 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION ein EPS von -435,000 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION mit einem Umsatz von insgesamt 297,45 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 260,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 14,24 Prozent gesteigert.

