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17.08.2026 06:31:29
CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CAMUS ENGINEERING CONSTRUCTION hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 146,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 93,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109,25 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 61,68 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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