CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
24.01.2026 00:05:00
Can a $10,000 Investment in CoreWeave Turn Into $1 Million?
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) is one of the hottest stocks on Wall Street right now and has risen over 40% to start 2026. With returns like that, some investors may wonder if CoreWeave is their ticket to becoming a millionaire.A $10,000 investment in CoreWeave would require 100x returns to transform into $1 million. But is that realistic? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
