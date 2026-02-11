Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
11.02.2026 09:06:00
Can Amazon Stock Turn $10,000 Into $50,000 in the Next Decade? Here's What History Says.
Amazon (NASDAQ: AMZN) stock has advanced 775% in the last decade. That means $10,000 invested in February 2016 would be worth approximately $87,500 today.Yet, most Wall Street analysts think Amazon is undervalued. The median 12-month target price of $285 per share implies 35% upside from the current share price of $210. But investors should consider what might happen over a longer time horizon.Can Amazon stock turn $10,000 into $50,000 in the next decade? Here's what investors should consider.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
