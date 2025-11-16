Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
16.11.2025 13:17:00
Can Anything Save Sweetgreen Stock Now?
Make no mistake about it: Salad restaurant chain Sweetgreen (NYSE: SG) is a business very much in need of saving.Sweetgreen went public in 2021 with so much excitement -- shares soared 76% during its first of trading, closing in on a price per share of $50. But those early days would prove to be the peak. Sweetgreen stock has plunged more than 80% in 2025 and is now down 90% from its all-time high.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
