Can B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Can B ließ sich am 20.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Can B die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Can B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,360 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 65,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at