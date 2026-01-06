Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
06.01.2026 19:35:00
Can Beyond Meat Stock Bounce Back in 2026?
Over the last 12 months, Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock has cratered by around 77%. With a market cap of $400 million and a recent share price of just $0.77, it is firmly in penny stock territory -- a far cry from its peak of around $235 reached in 2019. When a former Wall Street darling gets this cheap, some investors will be curious about whether or not a potential rebound is possible. Let's dig deeper into Beyond Meat's fundamentals to see what could happen in 2026 and afterward.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Beyond Meatmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Beyond Meat
|0,89
|12,70%
