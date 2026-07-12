Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
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12.07.2026 17:30:00
Can big banks’ ‘cheap’ stocks keep rising? We’ll find out when JPMorgan and an unusual number of others report earnings Tuesday
Among the largest U.S. banks, Citigroup is expected to show the greatest improvement by one important measure. But it still has a long way to go to reach its own performance target.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Citigroup Inc.
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17:11
|Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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06:00
|Jane Fraser’s ruthless remake of Citigroup (Financial Times)
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06.07.26
|S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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29.06.26
|S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.06.26
|Erste Schätzungen: Citigroup informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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23.06.26
|Citi Commercial Bank Drives Dialogue on the Future of Business at Annual Executive Summit in Hong Kong (EQS Group)
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22.06.26