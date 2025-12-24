Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
24.12.2025 15:00:00
Can Bloom Energy Stock Beat the Market in 2026?
Bloom Energy (NYSE: BE) is having a moment.After several years spent in the red, Bloom Energy has skyrocketed in 2025. The stock is up roughly 250% year to date (at the time of writing). In that same stretch, the S&P 500 has climbed roughly 16%.In other words, Bloom has delivered roughly 16 times the S&P 500's return in 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
