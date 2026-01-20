Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
|
20.01.2026 11:25:00
Can Carnival Stock Reach $40 in 2026?
Carnival Corp. (NYSE: CCL) is one of the leaders in the global cruise industry, with multiple brands and more than 90 ships that serve consumers in different corners of the world. Like its peers, Carnival was devastated when its operations were halted to prevent the spread of COVID-19. However, the company has registered strong financial performance in recent years. This travel stock is trading around $29 per share right now. Can it climb to $40 in 2026? Here's how investors should think about Carnival as we look at the rest of this year. Image source: Carnival.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carnival plc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Carnival plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carnival plc
|23,77
|-0,88%