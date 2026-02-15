Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
15.02.2026 10:44:00
Can COLAs Really Keep Up With Inflation? Why I'm Not Relying on Social Security Alone in Retirement.
I'm not retired yet. However, planning for retirement should begin well before retirement, so I'm already getting ready for the day it comes.Like many Americans, I intend for Social Security to provide part of my retirement income. But can Social Security cost-of-living adjustments (COLAs) keep up with inflation? Probably not. Here's why I'm not relying on Social Security alone in retirement. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!