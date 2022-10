CAN DO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CAN DO hat am 05.10.2022 das Zahlenwerk zum am 31.08.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

CAN DO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,680 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -10,860 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat CAN DO im vergangenen Quartal 18,11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CAN DO 17,77 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at