CAN DO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CAN DO hat am 08.10.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2024 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 19,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13,140 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 20,85 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at