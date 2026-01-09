CAN DO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CAN DO präsentierte am 08.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 10,67 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CAN DO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at