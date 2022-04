CAN DO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CAN DO hat am 08.04.2022 die Bücher zum am 28.02.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 6,78 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 18,14 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CAN DO 18,84 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at