CAN DO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CAN DO lud am 09.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -16,47 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CAN DO ein EPS von -5,700 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 22,13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CAN DO 20,94 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 27,89 JPY beziffert, während im Vorjahr -10,230 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 87,06 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte CAN DO 83,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at