CAN DO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CAN DO äußerte sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 4,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CAN DO 22,66 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 21,95 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CAN DO 21,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at