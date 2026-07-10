CAN DO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CAN DO hat am 09.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 25,16 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 22,66 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 22,79 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at