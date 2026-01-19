Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
|
20.01.2026 00:00:00
Can Dutch Bros Reach $100 in 2026?
Dutch Bros (NYSE: BROS) is an up-and-comer in the retail coffee market. Its strategy emphasizes small physical footprints with drive-thru setups, fast service, and an inventive menu. Growth investors certainly gravitate to this business because of its huge potential over the long term.This coffee stock trades at $62 as of Jan. 16. Can it reach $100 before 2026 comes to an end?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|
04.11.25
|Ausblick: Dutch Bros A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Dutch Bros A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)