Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.05.2026 11:05:00
Can Europe Compete With SpaceX Launch Price? Only If Elon Musk Says "Yes."
More than a decade ago, SpaceX burst into the commercial space launch market, disrupting the industry with an ultralow $61.2 million price for its Falcon 9 rocket -- and nearly giving Europe a heart attack. That amount was much less than United Launch Alliance was charging in the U.S., and even less than ArianeGroup could profitably charge for its Ariane 5 rockets in Europe. Ariane CEO Alain Charmeau complained that SpaceX was trying to "kick Europe out of space."And so Europe came up with a solution: It would build a new rocketship. Two of them, actually: a $77 million Ariane 62 with two boosters, and a $126 million Ariane 64 with four.Image source: European Space Agency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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