Can Fin Homes: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Can Fin Homes hat am 18.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Can Fin Homes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,81 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Can Fin Homes im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,96 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at