Can Fin Homes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Can Fin Homes hat am 17.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 19,89 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Can Fin Homes 15,93 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,82 Prozent auf 10,73 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at