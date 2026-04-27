|
27.04.2026 06:31:29
Can Fin Homes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Can Fin Homes hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 25,96 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Can Fin Homes 17,57 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 10,75 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Can Fin Homes 10,00 Milliarden INR umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 81,54 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 64,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38,79 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 42,18 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!